IT dla kobietek, tymczasem brakuje kierowców i kierownic ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) ciężarówek, wakatów na budowie pełno, dobrego mechanika samochodowego ze świecą poszukać a myślę, że do obsługi śmieciarki też by nowe twarze przyjeli.

Eh #!$%@? mnie to.