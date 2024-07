Przecież to było wiadome od początku, Tusk tak powiedział żeby zatkać Ukraińcom mordy w tym kierunku. Teraz jak będą coś o tym gadać że Polska nie strąca rakiet to mamy podkładkę że przecież my chcieliśmy, no ale jesteśmy w sojuszu który nie wyraził na to zgody więc przykro nam ale rozmawiajcie z nimi. Tak się robi politykę, a nie stęka i obraża na wszystkich.