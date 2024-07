Jak Polacy cos odjebia to sie dowiadujemy w naglowku sekunde po zdarzeniu, jak #!$%@? cos Ukr albo Gruzin to no nie wiadomo, to byl mieszkaniec Polski a w ogole to niewazne na #!$%@? drazyc temat ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



Pokaż spoiler