Przestańcie nazywać ich aktywistami. Blokowanie infrastruktury celem wymuszenia konkretnych zachowań na demokratycznym rządzie to jest akt terroru. W pierwszej kolejności służby powinny sprawdzić, kto ich finansuje (chociaż jest to mniej więcej wiadome). W drugiej wdrożyć procedury związane z działaniem przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ale to się nie stanie bo wtedy po raz pierwszy ta ustawa zadziałałaby dla dobra obywateli i zgodnie z jej przeznaczeniem.