Przecież pierwsze rosomaki z wieżą ZSSW-30 już są - pierwszą partię 70 sztuk zamówiono w 2022 r.. W grudniu 2023 r. przekazano 5 pierwszych egzemplarzy. Jeszcze w tym roku czeka nas prawdopodobnie zamówienie na Rosomaki-L, zapewne częściowo też wypełnienie tego, co poszło na Ukraine (pytanie tylko ile sprzętu - mówiło się o 100 sztukach z zasobów oraz 100 sztukach do produkcji, chociaż druga część jak wiadomo nie doszła do skutku).