No tak jakby schodzą na ziemię ale dzisiaj na fejsiku znalazłem pewien rodzynek - mieszkanie w loku z lat 80-tych, 55m2 do odświeżenia za ...UWAGA! 280 tysięcy ( ʘ ‿ ʘ ). Od wrzucenia ogłoszenia nie minęło 10 minut i już 50 komentarzy typu "prv" "piwnica w cenie". Przeglądam te komentarze i serio - co trzeci to osoba, która ma w profilu ogłoszenia z nieruchomościami ( ⴲ ﹏ ⴲ )/.



Normalnie takie Pokaż całość