Banaś to ten z materiału TVN o gangsterze Simon?,,No cześć. Jakiś facet przyszedł upierdliwy. Z telewizji TVN - mówił Wiesław K. ps. Simon do szefa NIK. Nagrany w kamienicy przy ul. Krasickiego w Krakowie dialog ujawnił, że kryminalista zwraca się „na ty” do wysokiego urzędnika państwowego, zna jego numer telefonu i świetnie się komunikuje z byłym szefem resortu finansów."