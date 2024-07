Nie wiem co gorsze:

Politycy ktorzy maja w dupe Ukraine czy politycy co maja w dupie swoj wlasny kraj I powolny upadek UE jaki znamy przez (nie)kontrolowane emigracje od X lat.



Dla mnie to jest divide etc impere, jedni I drudzy graja na korzysc rosji I slabej EU. Jakbym mial strzelac to obydwa wybory to sa krety rosji...