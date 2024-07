Plastikowe zakrętki do butelek, które wzbudziły w Polsce tyle emocji, to dopiero początek zmian, jakie przyszykowała nam UE. Zakazane zostaną popularne zrywki, plastikowe patyczki do baloników, opakowania dań na wynos, małe plastikowe pojemniki na sosy, buteleczki na szampon i mydło w hotelach.