Oglądałem kiedyś parę jej filmików, to jest bardzo kumata osoba. Niestety smutny ten film, to że Niemcy strzelają sobie w stopę ma też wpływ na nas. Wyłączenie EJ w trakcie wojny z Rosją to był majstersztyk, a zauważmy że nawet nie wspomniała jeszcze o problemie z imigrantami jaki sobie stworzyli.