sankcje to sobie niech Europa nałoży na ruskich i kupuje gaz i węglowodory (te rosyjskie) przez nas dobre US. A my będziemy kupować od rosji co chcemy i za ile chcemy. hashtag democracy, hashtag world peace, hashtag support_israel



Czy trzeba większych dowodów, ze Europa dla US to kolejny region na którym się zarabia?