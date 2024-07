Akcja Wisła była prawidłowa, gdyby nie ona, walki trwałyby jeszcze lata, co przyznają sami Ukraińcy. Ten Tyma, cięgla płacze, jacy to byli strasznie poszkodowani. Większość członków UPA nigdy nie czuła się winna, mordom które czyniła. W Kołobrzegu przy cerkwi jest tabliczka upamiętniająca zbrodniczą akcję Wisła, kusiło mnie ją wywalić do pobliskiego kanału, ale stwierdziłem, że nie będę robił obory. Jeżeli jakiś Ukrainiec czuje się, źle w Polsce, może wyjechać na ukochaną Ukrainę. Pokaż całość