Wyobrażacie sobie sranie uśmiechniętych Polaków, gdyby PiS wprowadził ustawę, która daje im możliwość wyłączenia Internetu na dowolnym obszarze w kraju?

To były zamach na demokrację, dyktatura, dosłownie Kim Dzong Un i brak europejskich standardów. Ale zrobił to Tusk, więc są to niezbędne i bardzo ważne ustawy zwiększające nasze bezpieczeństwo.

Zresztą Tusk od zawsze nienawidził wolności w Internecie - kto starszy ten pamięta ACTA i protesty z tym związane.