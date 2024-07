"Lato z Radiem" i poleczka, to dla mnie spora dawka nostalgii i powrót do dzieciństwa. Zawsze u mojej babci latem, gdy przychodziłem rano włączone było radio w kuchni i ten sygnał z polką. To samo było zresztą u mnie w domu. Jak byłem dzieckiem, to od rana grała Jedynka ale to tylko w wakacje. Poza tym okresem królowała niepodzielnie Trójka.