Czy ktokolwiek kiedykolwiek widział rozbiórkę samowolki? Niby kto by miał za to zapłacić? Chociaż wg mnie to miasto powinno dać kilka tysięcy i zniszczyć na tyle żeby się nie opłacało odbudowywać. To by może zniechęciło kolejnych oszustów do budowy bez pozwolenia.