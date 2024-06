Kompletnie mokro, podwójna ciągła, chłop wyprzedza auto i zamiast skupić się na tym co przed nim, to się ogląda na kierowcę wyprzedzanego samochodu. Stwierdzam u kierownika niedobór punktów IQ, które są na poziomie mniejszym, niż ilość w koni mechanicznych w tym rumaczku. I jeszcze śmie mieć jakiekolwiek pretensje do kierowcy auta w które przydzbanił... Tragedia, i potem taki palant wyrabia opinię normalnym motocyklistom....