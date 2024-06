Jak ustalono, podejrzany utwierdzał kobietę w przekonaniu, że zna śledczego. Na telefon pokrzywdzonej wysyłał SMS-y od rzekomego znajomego z prokuratury. Kiedy zyskał jej zaufanie, oszukał ją, że został zatrzymany. Ponownie, podszywając się pod prokuratora, zażądał pieniędzy. Pokrzywdzona kobieta od marca do maja 2024r. przekazała Mariuszowi M. łącznie 554 tys. zł.

Teraz powinien do niej zadzwonić że znowu został zatrzymany, może znowu by go wspomogła.