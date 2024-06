Na razie przeczytałem trzy pierwsze opowiadania pierwszej książki. I powiem tak, pierwsze opowiadanie to jest po prostu arcymistrzostwo sci-fi, drugie jest naprawdę dobre. Natomiast trzecie to totalne dno i jakby ktoś inny pisał za karę. I się trochę zniechęciłem do czytania dalej. Nie wiem i nie rozumiem czemu te opowiadania są tak nierówne. Może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie i czy warto czytać dalej?