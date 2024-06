Według społeczeństwa i wszystkich instytucji, mężczyzna to obrzydliwy podczłowiek, wyzyskujący biedną uciskaną płeć/klasę, niegodny współczucia, żalu czy traktowania choćby jako fundamentalna istota ludzka (pozdrowienia dla Olgi!).



Życzę Wam, moi bracia, by to podejście się zmieniło. Nie wierzę, że to możliwe, ale mimo wszystko tego Wam i nam wszystkim życzę.



Życzę, by nasze bliźnie nie traktowały nas w olbrzymiej przewadze jako obrzydliwe robactwo, wartościowe tylko na tyle, ile jest w stanie uzyskać majątkowo Pokaż całość