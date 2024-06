Tak na marginesie sprawy mam pytanie - poważnie.



Co oznacza "transpłciowa kobieta"?



Kogoś kto urodził się mężczyzną, kto identyfikuje się obecnie jako kobieta (bądź jest po tranzycji płci).

Czy kogoś kto urodził się kobietą i zmiana nastąpiła w stronę męską?



Bo mam wrażenie że w przekazach medialnych traktuje się te określenia wręcz zamiennie.

A jeśli już pojawia się taka informacja, to chciałbym wiedzieć co za tym się kryje.