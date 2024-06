Według ustaleń mediów kobieta chciała rozwodu ze swoim mężem oraz nawiązała kontakt z innym mężczyzną.

Zobaczmy co wyjdzie w trakcie. Niestety obrót spraw przypomina mi inną, gdzie babka została warzywem. Znalazła nowego bolca i użyła magicznej karty: "stary to pedofil, który molestuje swoje dzieci". Stary wziął sobie do serca i zrobił z niej warzywo. Nie zdziwię się jak tu było podobnie. Jeśli faktycznie tak pogrywała, to wcale mi jej nie szkoda.