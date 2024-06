Na poziomie embrionalnym zanim dostałeś informację hormonalną to wszyscy bez wyjątku jesteśmy płci żeńskiej!. Tak wykopki. Wszyscy jesteście na początku waszej egzystęcji w ciele pipk@mi. Dopiero po informacji hormonalnej zaczyna wam w miejsce gdzie powinna być łechtaczka rosnąć penis. I to tyle z waszej samczości. Gdyby nie testosteron nadal byli byści pip@mi

Kiedy Wy ludzie w końcu to zrozumiecie, że niczym się od siebie nie różnicie a jedynie wasze umysły tworzą dualność?