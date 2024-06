Nie zgodzę się z tym co Jędrek mówił o autentyczności Chojnika, w skrócie ten zamek zyskał przez to, że jak został porzucony tak stoi do dzisiaj. No dla mnie to nic ciekawego oglądanie kolejnych ruin zamkowych które na dolnym śląsku znajdują się co jakieś 10 kilometrów. To właśnie odrestaurowane zamki robią wrażenie i eksponują w pewnym stopniu walory z okresu swojej świetności, a nie kilka kamyków na kupie z kawałkiem zawalonej wieży. Pokaż całość