Ruski nieźle to wykombinował xD. W takie gówno wdepnąć to chyba najgorszych snach nie miał. Po kiego grzyba on trzymał te środki na zachodzie wiedząc do czego zmierza?



Wejść do wojny straszac wszystkich dookoła, po czym zesrać się bo nie da się z niej wyjśc bez utraty twarzy. W międzyczasie skonsolidować swojego głównego wroga (zachód) tak że nawet quasi-neutralne państwa lądują w NATO. Przepalenie życia ludzkeigo na zdobywanie pojedyńczych nic nie znaczących Pokaż całość