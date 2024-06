"Jego oprawcy to jeszcze dzieci" Dopóki będzie się traktować 16-latków jak dzieci to zawsze będą czuć się bezkarnie i będą sobie na wszystko pozwalać, w dodatku przeważnie działają w grupach. Niestety ale dobrze odżywiony 16-latek fizycznie niczym nie różni się od pełnoletniej osoby i może wyrządzić takie same szkody. Po prostu wiek odpowiedzialności karnej powinien zostać obniżony o 2 lata - z 17 na 15 lat a wiek nieletniego z granicy 15 Pokaż całość