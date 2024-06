Ja to się zastanawiam czemu on jeszcze na fotelu prezesa.

Po ostatniej porażce to chyba wypadałoby zrobić wewnętrzne wybory i trochę świeżej krwi dopuścić do władz partii by te młode wilki przypadkiem nie poszły na swoje i nie wygryzły tej partii z pierwszej ligi.

Przede wszystkim trzeba zacząć żyć teraźniejszością i przyszłością a nie cały czas chcieć rozliczać za komunę.

Rozumiem podejście czekać aż PO/KO da ciała ale ich żelazny elektorat się Pokaż całość