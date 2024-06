System państwowy zniszczył człowieka - to jest fakt. Teraz przyjdzie za to zapłacić, bo nie nazwę tego wyrównaniem - zniszczyli człowiekowi życie i ponad 20 lat czekał na sprawiedliwość. Teraz jakiś prokurator chce go tego pozbawić - moim zdaniem Izba Dyscyplinarna Sądu powinna przyjrzeć się pracy tego prokuratora.