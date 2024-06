zapominacie ze podatki nie tylko zluza do #!$%@? ludzi ale tez do sterowania gospodarka.

No i u nas podatki byly nakierowane tak zeby oplacalo sie ladowac w betonowe zloto.

czyli masz firme, po co masz w nia inwestowac i rozwijac jak mozesz zainkasowac kase i jeb w beton ktory jest prawie darmowy w utzrymaniu.

No i takie sytuacje byly bardzo popularne, na tye ze nawet isntytucje badawcze o tym wspominaja.

