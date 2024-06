Szedł do wyborów twierdząc, że zakończy wojnę. Po wyborach oszukał Ukraińców i odrzucił Porozumienia Mińskie czego skutki obserwujemy do dzisiaj. Historia oceni go jednoznacznie. A zachowanie AfD jest sensowne i w interesie Niemiec. Nie mówiąc już o tym, że gość mógłby zacząć się lepiej ubierać, szczególnie w oficjalnych sytuacjach.