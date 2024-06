Korporacja finansowała terroryzm i wyplaca odszkodowania. Za to wszystko odpowiedzialna jest korporacja, nie zaden czlowiek, ktos bez imienia i nazwiska, nikt tego nie nadzorowal ani nie wymyslil ani nie wydal decyzji, po prostu jakas tam korporacja to zrobila i jedyne co moze to zaplacic kare nikt nie idzie do wiezienia zajebiscie