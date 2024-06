Widzę że przyda się małe wytłumaczonko dla nie umiejących czytać ze zrozumieniem



1. Nie wszystkie przekazane F16 będą natychmiast wykorzystane (brak pilotów, logistyki, baz etc)

2. Samoloty które nie trafią na front bezpośrednio będą składowane "za granicą"*, zamiast czekać na amunicję/pilota/cokolwiek pod chmurką na Ukrainie

3. "Będzie to nasza rezerwa w razie potrzeby wymiany niesprawnych samolotów czy remontów" - sugeruje to że albo część przekazanych F16 nie będzie 100% sprawna i zostanie Pokaż całość