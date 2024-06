Tym się właśnie różni cywilizowany człowiek od dzikusa. Normalny biały człowiek zna umowę społeczną, gdzie by nabyć jakiś towar musi za niego zapłacić walutą uzyskaną jego ciężką pracą. Dla dzikusa towar na półce to łup, coś co trzeba zdobyć choćby wymagało to użycia siły.