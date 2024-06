W #!$%@? mam Mentzena, Wiplera i ich nadzieję ale trzeba uczciwie przyznać że za śmierć tego wojaka odpowiada PiS do spółki z KO. Bodnar do dymisji i do pierdla a Kosiniak - Kamysz, do dymisji i do pierdla. A i jeszcze Tusk z Morawieckim, do dymisji i do pierdla. Przez tych patałachów wyszliśmy na miękiszonów.