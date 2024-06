W trakcie każdego pobytu w szpitalu ginekologicznym, a trochę tego było, kieckowy wbijał jak do siebie, startował do noworodkow z łapami, nie pytając czy ktos zamawiał obrzedy szamanskie.

Zamiast odpoczywac w spokoju musialam drzec morde zeby go wyprosic. Na szczescie bylo wiecej osób, ktorym to rowniez przeszkadzało.

Najwiekszej jednak #!$%@? dostałam jak wparował nieproszony do dzieciecej izolatki na oddziale zakaznym.