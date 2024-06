Czyżby do niektórych wykopków w końcu docierało, że nie ma ani "dobrych" ani "złych" i to tylko kwestia tego, gdzie w danej chwili się znajdujemy i z kim trzymamy! Przecież jak to tak? USA czyli kraj który dba o pokój na świecie sprzedając najwięcej broni i dbający o to by na świecie ciągle jakieś konflikty były, teraz taką ustawę "wypluwa"? Nie może być...