Ciekawy artykuł, sprawami UFO zbytnio się nie interesuję, ale ten przypadek znam, bo był dobrze opisany. Jeśli faktycznie ten obiekt był i się tak zachowywał to na pewno nie jest z Ziemi, kraj z taką technologią mógłby rządzić całym światem. Jeszcze bardziej ciekawi mnie co to za techologia, że konstrukcja wytrzymuje pewnie jakieś 100x większe przeciążenia niż typowy myśliwiec. Jedyne co mi przychodzi do głowy to posiadanie własnej grawitacji/antygrawitacji.