Serio chłop latał sobie z bronią i strzelał śrutem do ludzi 2 miesiące temu w centrum stolicy naszpikowanej CCTV i po 2 miesiącach jedyne co dostajemy to filmik nagrania telefonem ekranu komputera po którym nie da się go zidentyfikować i czarno biały kadr z jakiejś innej kamery na którym nawet całej twarzy typa nie widać? Typ już pewnie zmienił fryzure, zapuścił brodę, wiatrówke wyrzucił do wisły a może nawet wyjechał z kraju Pokaż całość