Ale zmanipulowany tytuł dla klików xd "Zginęło 38 kandydatów w wyborach" postawili zaraz za "Meksyk ma nową prezydent." co każe sugerować że zginęło 38 kandydatów na prezydenta. Jednak dalej czytamy: "Podczas krwawej kampanii wyborczej zginęło 38 kandydatów w wyborach parlamentarnych i lokalnych." co jest nadal szokujące ale jak na Meksyk to nic nowego.