"Służby graniczne odkryły napromieniowany samochód"

Znów ten sam błąd. Nie wykryły że samochód był napromieniowany, tylko skażony, bo wykryli promieniowanie.

Jakby nie był skażony pierwiastkami promieniotwórczymi, to gówno by wykryli.

Niektóre przedmioty specjalnie się napromieniowuje, żeby zabić bakterie, np szalki petriego do laboratoriów, i jedyne co można wykryć, to ich sterylność.