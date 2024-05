Temat zastępczy bez żadnej wartości. Byle tylko ludzie się żarli między sobą i czasem nie patrzyli władzy na ręce w innych sprawach.



Tak jest od zawsze, czy to aborcja, lgbt, ślązacy. Wieczne napuszczanie na siebie ludzi. A jak przychodzi co do czego, to PO z PISem dogadują się np. odnośnie dofinansowania deweloperów.