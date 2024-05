Dariusz Joński powiedział, że w sprawie prezesa zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury za sprawczość kierowniczą. Co więcej, do prokuratury mają także trafić zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Elżbietę Witek,Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego....