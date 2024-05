Nawet najdalej idące prawdopodobieństwo, przy braku jednak stuprocentowej pewności dowodowej o popełnieniu przestępstwa, musi skutkować uniewinnieniem — wskazał Sąd.

Pokaż całość

Czyli jak nie będzie nagrania momentu zabójstwa ani zabójstwo nie będzie dokonane na oczach świadków to nikt nie zostanie skazany? No bo to będą tylko domysły a nie "100% pewność dowodowa".No wysoki sądzie tak to prawda - ofiara żyła jak wchodziłem do pokoju i nie żyła jak wychodziłem, ale ja tego nie