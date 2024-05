Większość bezdomnych to mężczyźni, za to pomoc będzie dla bezdomnych kobiet!!! Mmm, sprawiedliwie.... ¯\(ツ)/¯



A tak na ludzkie tłumaczenie, obsrany i obszczany żul nie jest niczym fajnym, żulietta także, jednakże, jak żula nazwie się mężczyzną, to nic nie da. Ale żulietta to kobieta, matka rodzicielka i w ogóle już wtedy wszystko trzeba zrobić by było dobrze... Granie pod publikę, kartami usmarowanymi gównem.