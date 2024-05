Kiedyś lubiłem oglądać programy kulinarne. I pan kucharz telewizyjny wybrał się do Francji by przedstawić jej kuchnię. W tym celu wynajął ... barkę. I kanałami rzecznymi pływał sobie po całej Francji. Czy u nas nie można by zrobić takich kanałów. Raz że zabezpieczają przed powodzią a dwa że nawadniają otaczające tereny. Z tego co pamiętam to tam we Francji te kanały służyły jako środek transportu. A turystyka była niejako efektem ubocznym.