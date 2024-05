Bałtyk jest morzem należącym do NATO i rosji nic do tego. Jeśli chcą rewizji to należy odpowiedzieć blokada na wysokości Helsinki-Talin oraz odcięciem Królewca.



Chamom się wydaje że mogą stawiać jakieś warunki. Potrzebują liścia w potylicę tak jak w grudniu 2021