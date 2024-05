A gdyby kogoś interesowało to miejsce jednego ze słynniejszych zdjęć / filmu z tamtych czasów - również umieszczonego w OP filmie. To jest to na woli / młynów w okolicy muru cmentarza powązkowskiego:Zmarła 4 lata temu: https://www.facebook.com/BohaterON/posts/zmar%C5%82a-kazimiera-mika-bohaterka-s%C5%82ynnego-zdj%C4%99cia-z-czas%C3%B3w-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej-14-/1243376679332403/