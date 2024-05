Rządy najlepiej podsumowuje to, co król zostawia po sobie. Wystarczy mieć wiedzę jak wyglądała elekcja po śmierci Sobieskiego żeby zrozumieć w jakiej ciemnej dupie była Rzeczpospolita. Wiele krzywdy wyrządził postrzeganiu naszej historii wiek XIX, gdy do rangi legend urosły postacie kojarzone z ostatnimi wielkimi zwycięstwami - między innymi Sobieski czy Czarniecki i mało kto zdaje sobie sprawę, że te legendy to doskonały opis upadku, a nie wielkości Rzeczpospolitej.

Inna sprawa, że w Pokaż całość