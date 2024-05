Nienawidzę tej "pushbackowej" nowomowy. Granica jest po to, żeby się od niej odbijali ci, którzy tu nie powinni być. Jeżeli sobie przypomnicie podręczniki z podstawówki, to w definicji państwa, stanowienie i ochrona granic to zadanie i kryterium numer jeden.

Kilkanaście lat propagandy i nagle odwieczna historyczna praktyka to jakaś kontrowersja i "łamanie praw człowieka".



Masz prawo nie chcieć dzikusów w swoim kraju.