Tak jak ewolucyjnie człowiek nie jest przystosowany do siedzacego trybu zycia, tak samo koń nie jest przystosowany do ciągłego odpoczynku i żadne bambinistyczne p1erdolenie tego nie zmieni. Wiadomo że tak samo w przypadku człowieka ruch/wysiłek fizyczny męczy ale długofalowo robi więcej dobrego dla organizmu. Wszystko jest spoko do momentu gdy zwierze jest eksploatowane do granic możliwości. Nie widziałbym nic w tych zaprzęgach złego gdyby to nie trwało cały czas i cały dzień Pokaż całość