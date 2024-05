Ukraina wcale nie ma problemu z faszyzmem tylko zastanawia mnie dlaczego nikomu to nie przeszkadza na zachodzie a szczególnie Izraelowi u nas to nawet kukły nie można spalić bo afera no chyba że Izrael wykorzystuję Ukrainę do swoich celów a za 20lat będą musieli płacić Izraelowi odszkodowania i ciężko będzie im się wytłumaczyć że oni nic nie mają wspólnego z nazistami